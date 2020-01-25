Комната в Квартире с хозяйкой в Баку

Отдельная комната в жилье типа гостевые апартаменты
3 гостя1 спальня1 кровать1 общая ванная
3 гостя
1 спальня
1 кровать
1 общая ванная
Идеальная чистота
6 из недавних гостей отметили, что жилье идеально чистое.
Прибытие организовано отлично
94% недавних гостей оценили прибытие на пять звезд.
Джакузи
Это один из немногих вариантов в регионе с таким удобством.
В вашем распоряжении будут две смежные комнаты общей площадью 40 кв. метров. Большой обзорный балкон в тихий зеленый дворик.
Общими с хозяйкой будут кухня и ванная комната.
В кухне есть все необходимое, газовая плита, посуда, стиральная машина
Свежий ремонт в ванной комнате, есть джакузи
Удобства
Wi-Fi
Кухня
Плечики
Джакузи
Недоступно: Датчик дыма
Недоступно: Датчик угарного газа
Хозяин не указал, что в жилье есть детектор дыма или датчик угарного газа.
Спальные места
Спальня 1
1 диван-кровать
Доступность
Доступность
Отзывы
18 отзывов
4.67
Общение
4.9
Прибытие
4.9
Цена/качество
4.8
Точность
4.8
Расположение
4.7
Чистота
4.7
Welcome to Baku
Языки: English, Русский
Частота ответов: 100%
Время ответа: в течение часа
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Район
Что нужно помнить
Прибытие: 15:00 – 23:00
Выезд: 13:00
Прибытие15:00 – 23:00
Выезд13:00
Правила дома
- Не подходит для детей и младенцев
- Нельзя с питомцами
- Без вечеринок и мероприятий
- Можно курить
Отмены
Чем заняться
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