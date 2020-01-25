Комната в Квартире с хозяйкой в Баку

В вашем распоряжении будут две смежные комнаты общей площадью 40 кв. метров. Большой обзорный балкон в тихий зеленый дворик.

Общими с хозяйкой будут кухня и ванная комната.

В кухне есть все необходимое, газовая плита, посуда, стиральная машина

Свежий ремонт в ванной комнате, есть джакузи