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Комната в Квартире с хозяйкой в Баку

Профиль пользователя Vladimir
Vladimir

Комната в Квартире с хозяйкой в Баку

Отдельная комната в жилье типа гостевые апартаменты
3 гостя1 спальня1 кровать1 общая ванная
3 гостя
1 спальня
1 кровать
1 общая ванная
Идеальная чистота
6 из недавних гостей отметили, что жилье идеально чистое.
Прибытие организовано отлично
94% недавних гостей оценили прибытие на пять звезд.
Джакузи
Это один из немногих вариантов в регионе с таким удобством.

В вашем распоряжении будут две смежные комнаты общей площадью 40 кв. метров. Большой обзорный балкон в тихий зеленый дворик.
Общими с хозяйкой будут кухня и ванная комната.
В кухне есть все необходимое, газовая плита, посуда, стиральная машина
Свежий ремонт в ванной комнате, есть джакузи

Удобства

Wi-Fi
Кухня
Плечики
Джакузи
Недоступно: Датчик дыма
Недоступно: Датчик угарного газа
Хозяин не указал, что в жилье есть детектор дыма или датчик угарного газа.

Спальные места

Спальня 1
1 диван-кровать

Доступность

Отзывы

18 отзывов
Общение
4.9
Прибытие
4.9
Цена/качество
4.8
Точность
4.8
Расположение
4.7
Чистота
4.7
Профиль пользователя Ольга
Ольга
январь 2020 г.
Вас встретить приветливая хозяйка, вы сразу почувствуете уютную обстановку. Все просьбы сразу выполняются. Еще +, подскажут, расскажут, объяснят!
Профиль пользователя Aigul
Aigul
июнь 2019 г.
Гостеприимство хозяина и хозяйки не могут оставить равнодушными никого, уместные советы по городу, передвижению по нему; отличные цены, которые не «кусаются».
Профиль пользователя Елизавета
Елизавета
февраль 2020 г.
Удобное местоположение, чудесная комната, все чистенько и Владимир помогал с любыми вопросами, за что большая благодарность!
Профиль пользователя Otabek
Otabek
октябрь 2019 г.
Все было на высшем уровне. Комната чистая , Хозяйка очень добрая , помогала во всем. Думаем еще приехать в этот дом в следующем году.
Профиль пользователя Maria
Maria
март 2019 г.
Very pleased that they chose a place, amazing owners, a comfortable apartment, where you feel at home, the perfect location, I will recommend to friends!
Профиль пользователя Nizar
Nizar
январь 2020 г.
Thank you Vladimir for your kind hospitality that was nice experience
Профиль пользователя Nizar
Nizar
январь 2020 г.
Thank you Vladimir for your kind hospitality that was nice experience

Хозяин Vladimir

Баку, АзербайджанНа сайте с сентябрь 2013 г.
Профиль пользователя Vladimir
121 отзыв
Проверено
Welcome to Baku
Языки: English, Русский
Частота ответов: 100%
Время ответа: в течение часа
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Район

Что нужно помнить

Прибытие: 15:00 – 23:00
Выезд: 13:00
Прибытие
15:00 – 23:00
Выезд
13:00

Правила дома

  • Не подходит для детей и младенцев
  • Нельзя с питомцами
  • Без вечеринок и мероприятий
  • Можно курить

Отмены